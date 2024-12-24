وسائل إعلام تركية: مقتل 12 شخصاً بانفجار في مصنع للمتفجرات في شمال غرب تركيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 24 2024 - 09:06

وسائل إعلام تركية: مقتل 12 شخصاً بانفجار في مصنع للمتفجرات في شمال غرب تركيا

منذ 8 mins 24 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة