الطقس في لبنان..

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني في لبنان في بيان لها الثلاثاء أن “يكون الطقس مستقر نسبيا وتبدأ درجات الحرارة بالارتفاع اعتباراً من يوم الأربعاء، ثم تعود للانخفاض بشكل ملحوظ يوم الخميس، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي يكون متمركزاً شمال البحر الأسود ومحمّلاً بكتل هوائية باردة، مما يؤدي إلى طقس ممطر مع تساقط للثلوج على المرتفعات حتى بداية الأسبوع المقبل”.

واشار البيان الى أن “الطقس المتوقع في لبنان غدا، صافٍ إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والساحلية، بينما تستقر في الداخل. تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح أحياناً خاصة جنوب البلاد، ويتحول الطقس خلال الليل إلى غائم جزئيا”، ولفت الى أن “طقس الخميس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة”، وتابعت “يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة خاصة قبل الظهر، مع احتمال حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٩٠٠ متر وما فوق”.

واوضح البيان أن “طقس الجمعة غائم إجمالاً مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، حيث تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ أحياناً، مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 وما فوق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام