اعلام العدو: بعد تفجير العبوة الأولى في القوة الإسرائيلية في بيت حانون حيث سقط ٣ قتلى وجريح وصلت قوة إسرائيلية ثانية فانفجرت بجانبها عبوة أخرى لكن لم تقع إصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2024 - 22:08

اعلام العدو: بعد تفجير العبوة الأولى في القوة الإسرائيلية في بيت حانون حيث سقط ٣ قتلى وجريح وصلت قوة إسرائيلية ثانية فانفجرت بجانبها عبوة أخرى لكن لم تقع إصابات

منذ 2 ساعة 23 December، 2024
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