نجمة داود الحمراء: أكثر من 20 إصابة في صفوف المستوطنين أثناء هروبهم إلى الملاجئ جراء القصف الصاروخي الأخير من اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2024 - 02:54

نجمة داود الحمراء: أكثر من 20 إصابة في صفوف المستوطنين أثناء هروبهم إلى الملاجئ جراء القصف الصاروخي الأخير من اليمن

منذ 26 mins 24 December، 2024
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