“الجائزة الماسية” لمستشفى الرسول الأعظم

أعلن مستشفى “الرسول الأعظم” في بيان، أنه “بالرغم من كل الصعاب والتضحيات التي قدمها القطاع الصحي في لبنان، وفي واقع يظهر مدى متانة هذا القطاع وقدرته على مواجهة التحديات، وفي انجاز جديد يعكس التزامه بمعاييرالجودة العالمية وسلامة المرضى، حصل المستشفى على الجائزة الماسية Diamond champion ضمن المبادرة الذهبية الخامسة لسلامة المرضى 5ThGold initiative Certificate Patient Safety Champion .

واعتبر أن “هذا الانجاز يعكس مدى اصرار مستشفى الرسول الاعظم على تقديم خدمات صحية آمنة ومستدامة، ومبنية على الادلة والبراهين، ويؤكد التزامه تحقيق اعلى معايير الجودة والسلامة، والذي هو نتاج عمل مضني وجهد كبير من قبل اطباء وموظفي المستشفى الكفوئين والمتفانين في خدمة المرضى”.

وأشار الى أنه “تقديرا للتضحيات المبذولة، نهدي هذا الانجاز الى شهداء القطاع الصحي والاسعافي في لبنان والذين سقطوا خلال العدوان الاخير على لبنان، ونحيي قوة وثبات العاملين في هذا القطاع في مختلف المخاطر والاحوال”.

المبادرة ينظمها اتحاد المستشفيات العربية وقد أُعلن عن نتائجها في مدينة ابو ظبي.

وتهدف الى تكريم المستشفيات المتميزة في تطبيق معايير سلامة المرضى، ولقد شارك في المسابقة 214 مستشفى من مختلف الدول العربية، وتأهل مستشفى الرسول الاعظم الى المرحلة النهائية مع 45 مستشفى عربيا.