بالتزامن مع زيارة ميقاتي وعون إلى الجنوب.. خروقات اسرائيلية بالجملة

نفذت قوات الاحتلال الاسرائيلي سلسلة من التفجيرات في بلدة الخيام، بالتزامن مع وجود رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وقائد الجيش جوزاف عون في مناطق لبنانية حدودية مع فلسطين المحتلة.

وسمعت أصوات الإنفجارات ورشقات التمشيط بوضوح في المنطقة، بالتزامن مع تحليق المروحيات الإسرائيلية في أجواء بلدة الناقورة. كما أقدمت قوات العدو على تنفيذ تفجيرات بين منطقة الزلوطية والبستان، في حين قامت جرافات الاحتلال بعمليات تجريف في الاطراف الشمالية لبلدة مارون الراس.

ووثقت كاميرا المنار بالصورة عملية تجريف نفذتها جرافة معادية بحماية دبابة ميركافا عند الاطراف الشمالية لبلدة مارون الراس، وسط إطلاق رصاص متقطع باتجاه اطراف مدينة بنت جبيل.

وتواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف اطلاق النار مع لبنان. ففي حين كان من المفترض أنه وخلال فترة الـ 60 يوماً المنصوص عليها في الاتفاق، أن تنسحب القوات المعادية من مناطق جنوبية، فإذا بها تتوغل في بعض البلدات، مستغلة وقف اطلاق النار، ومنها في مدينة الخيام، وقد رأى رئيس الحكومة وقائد الجيش هذا الأمر.

وتوغلت قوات الاحتلال في بلدة الخيام، في نقاط فشلت في الدخول إليها خلال العدوان الأخير، بفضل ثبات المقاومين واستبسالهم في الدفاع عن لبنان. ولفت مراسل المنار في جنوب لبنان علي شعيب، أن هناك استياء كبير من الجانب اللبناني الرسمي، بسبب الخروقات الإسرائيلية ومماطلة الاحتلال في تنفيذ ما اتفق عليه.

ودمرت قوات الاحتلال خلال ساعات الليل وحتى فجر اليوم، أكثر من 20 منزلاً في بلدات كفركلا، ويارون ومارون الراس، في محالة منها لعرقلة دخول المواطنين اللبنانيين إليها.

وكان مراسلنا علي شعيب قد جال في مدينة الخيام ورصد قيام فرق الجيش اللبناني بفتح الطرقات ورفع الانقاض.

جولة للرئيس ميقاتي برفقة العماد عون على وحدات الجيش عند الخطوط الامامية

هذا، وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من الجنوب عقد اجتماعٍ مع لجنة المراقبة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار لبحث خروقات العدو الإسرائيلي له. وأكد ميقاتي أن الجيش سيقوم بمهامه كاملة وسيعمل على تطبيق القرار 1701 بشكلٍ كامل.

وقال ميقاتي إنه سيستدعي لجنة وقف اطلاق النار للإطلاع على تفاصيل المرحلة المقبلة، وعن الآلية التي ستقوم بها هذه اللجنة بهدف الإسراع في تنفيذ بنود الاتفاق والضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف الخروقات، والبدء بتنفيذ المراحل التالية من دخول الجيش اللبناني إلى بقية القرى الحدودية التي ما زالت تتعرض لعمليات تفجير ممنهجة.

بلدية شبعا تستنكر تؤكد على لبنانية مزارع شبعا

وفي سياق آخر، استنكرت بلدية شبعا، التصريحات الأخيرة التي طُرحت والتي تتناول مسألة ملكية مزارع شبعا، وأكدت ان هذه التصريحات لا تعكس حقيقة التاريخ والجغرافيا، ولا تلبي تطلعات الشعب اللبناني في الحفاظ على السيادة والحقوق الوطنية الثابتة.

وقالت إن مزارع شبعا هي جزء لا يتجزأ من الأراضي اللبنانية، وهذا موقف واضح وصريح يعبر عنه الشعب اللبناني بكل أطيافه ومكوناته واضافت أن أي تصريحات أو محاولات للتشكيك في هذا الحق تعتبر مساساً بكرامة أبناء شبعا وحقهم المشروع في أرضهم.

المصدر: موقع المنار