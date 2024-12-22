مصادر فلسطينية: مصابون بعد إلقاء مسيرة “إسرائيلية” قنبلة داخل ساحة مدرسة تؤوي نازحين في مخيم شمال النصيرات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2024 - 13:48

مصادر فلسطينية: مصابون بعد إلقاء مسيرة “إسرائيلية” قنبلة داخل ساحة مدرسة تؤوي نازحين في مخيم شمال النصيرات

منذ 36 mins 22 December، 2024
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