مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال يحرق منازل الأهالي في محيط مستشفى كمال عدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2024 - 12:14

مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال يحرق منازل الأهالي في محيط مستشفى كمال عدوان

منذ 10 mins 22 December، 2024
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