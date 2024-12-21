وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد الطفل محمد ياسر علي رشايدة (7 أعوام) بانفجار لغم من مخلفات جيش الاحتلال في منطقة الرشايدة جنوب شرق بيت لحم. – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2024 - 11:32

وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد الطفل محمد ياسر علي رشايدة (7 أعوام) بانفجار لغم من مخلفات جيش الاحتلال في منطقة الرشايدة جنوب شرق بيت لحم.

منذ 56 mins 21 December، 2024
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