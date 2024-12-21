القوات المسلحة اليمنية تقصف هدفاً عسكرياً في “تل أبيب” بصاروخ “فلسطين2” الفرط صوتي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، صباح اليوم السبت، أن” القوة الصاروخية قصفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة “تل أبيب” بصاروخ باليستي فرط صوتي “فلسطين 2″”.

وأكد ناطق القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان أن” الصاروخ الفرط صوتي على يافا أصاب هدفه بدقة، ومنظومات العدو الاعتراضية فشلت في التصدي له”.

وقالت القوات المسلحة اليمنية:” بعملية يافا النوعية نحيي أبناء شعبنا الذين خرجوا إلى الساحات والميادين مؤكدين على المواجهة والتحدي للعدو”.

كما حيت مجاهدي غزة وعملياتهم البطولية المستمرة ضد العدو ونؤكد استمرارية مساندتهم حتى وقف العدوان ورفع الحصار.

وأوضحت القوات المسلحة اليمنية أن”عمليتها على يافا تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وضمن المرحلة الخامسة من إسناد فلسطين”.

واعترف إعلام العدو بدوي صفارات الإنذار في “تل ابيب”، جراء صاروخ أطلق من اليمن وجرت محاولات اعتراض فاشلة وسقط الصاروخ في المنطقة.

وأفاد إعلام العدو عن اندلاع حريق جراء سقوط صاروخ في “تل أبيب” وتم نقل إصابات في المكان، في حين تحدثت شرطة العدو الإسرائيلي عن تلقي بلاغات عن أضرار في “تل أبيب” من جراء سقوط صاروخ اطلق من اليمن.

وعلى الرغم من الرقابة المشددة على الخسائر جراء الصاروخ، إلا أن سلطات الإسعاف لدى كيان العدو أقرت بسقوط 18 مصابا في “تل أبيب” جراء سقوط صاروخ أطلق من اليمن.

فيما أفاد مستشفى “ولفسون” الصهيوني بأنه استقبل 20 مصاباً إثر سقوط صاروخ أطلق من اليمن في “تل أبيب”.

وتداول مستوطنون مشاهد للحظة وصول الصاروخ اليمني وقصفه لتل أبيب وفشل منظومات العدو في التصدي له.

وخلال 48 ساعة كان هناك 4 بيانات عسكرية للقوات المسلحة لضرب يافا المحتلة التي يسميها الكيان “تل أبيب” وكذلك جنوب فلسطين المحتلة.