القناة 12 العبرية : “الجيش الإسرائيلي” بدأ بالتحقيق في أسباب فشل اعتراض الصاروخ اليمني – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2024 - 06:54

القناة 12 العبرية : “الجيش الإسرائيلي” بدأ بالتحقيق في أسباب فشل اعتراض الصاروخ اليمني

منذ 49 mins 21 December، 2024
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