وسائل اعلام عبرية: الليلة تبين أكثر من أي مرة أن إسرائيل عاجزة عن مواجهة اليمن وغير مستعدة استخباراتيًا ومعلوماتيًا لمواجهة تهديد القوات المسلحة اليمنية ولم تبلور خطط حقيقية للتصدي لهم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 21 2024 - 10:00

وسائل اعلام عبرية: الليلة تبين أكثر من أي مرة أن إسرائيل عاجزة عن مواجهة اليمن وغير مستعدة استخباراتيًا ومعلوماتيًا لمواجهة تهديد القوات المسلحة اليمنية ولم تبلور خطط حقيقية للتصدي لهم

منذ 1 ساعة 21 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة