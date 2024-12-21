المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق وسط البلاد إثر إطلاق صاروخ من اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 21 2024 - 05:22

المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق وسط البلاد إثر إطلاق صاروخ من اليمن

منذ 1 ساعة 21 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة