قوات الاحتلال تقتحم بلدتي اليامون والسيلة الحارثية غرب جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2024 - 03:48

قوات الاحتلال تقتحم بلدتي اليامون والسيلة الحارثية غرب جنين

منذ 29 mins 21 December، 2024
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