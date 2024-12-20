حمية افتتح خطا جديدا للنقل المشترك: بناء الدولة يأتي من خلال طلاب الجامعات

افتتح وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال في لبنان علي حميه الجمعة خطا جديدا للنقل المشترك من العدلية الجامعة اللبنانية مرورا باتوستراد السيد هادي نصرالله، في حضور رئيس الجامعة اللبناية الدكتور بسام بدران، رئيس مجلس الادارة المدير العام للنقل المشترك زياد نصر ورئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس.

وبالمناسبة، قال حمية إن “ذلك يأتي ضمن الخطة الموضوعة لتسيير حافلات النقل المشترك على خطوط سيرها تباعا في مختلف المناطق اللبنانية، من العدلية الجامعة اللبنانية مرورا باتوستراد السيد هادي نصرالله”، ولفت الى ان “إطلاق الخط الجديد هو استكمال لخطة تسيير حافلات النقل المشترك على كامل الأراضي اللبنانية”.

وأشار حمية الى ان “الخط كان يجب ان يفتتح مع بداية العام الدراسي إلا ان العدوان الإسرائيلي حال دون ذلك واليوم نعلن عن فتح خط مسار جديد للنقل المشترك من الجامعة اللبنانية مجمع الحدث مرورا باتوستراد السيد هادي نصرالله الطيونة وصولا الى العدلية”، واكد ان “هناك مشروع خط جديد من جهة المدخل الشرقي الجامعي باتجاه خلدة، سيكمل طريقه بعد رأس السنة الى الجنوب والبقاع والشمال”.

وشدد حمية على ان “بناء الدولة والمؤسسات يأتي من خلال طلاب الجامعات”، وتابع “نحن لن نحل مكان القطاع الخاص بل إننا من مشجعيه وقد أعددنا قانونا جديدا يراعي الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اي الدولة هي المنظم لقطاع النقل والقطاع الخاص هو المشغل، وبذلك نكمل بعضنا البعض”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام