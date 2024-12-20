القيادة الوسطى الأمريكية: نفذنا غارة جوية استهدفت القيادي في تنظيم الدولة أبو يوسف في محافظة دير الزور في سوريا أمس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2024 - 17:00

القيادة الوسطى الأمريكية: نفذنا غارة جوية استهدفت القيادي في تنظيم الدولة أبو يوسف في محافظة دير الزور في سوريا أمس

منذ 13 mins 20 December، 2024
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