قوات الاحتلال تشرع بتجريف شوارع ومنازل في حي الجبانة وسط بلدة كفر كلا، جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2024 - 17:00

قوات الاحتلال تشرع بتجريف شوارع ومنازل في حي الجبانة وسط بلدة كفر كلا، جنوب لبنان

منذ 51 mins 20 December، 2024
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