جيش الاحتلال ينفذ عمليات دهم واعتقالات بريف القنيطرة الشمالي وبإشراف ضباط يتحدثون باللغة العربية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2024 - 14:46

جيش الاحتلال ينفذ عمليات دهم واعتقالات بريف القنيطرة الشمالي وبإشراف ضباط يتحدثون باللغة العربية

منذ 22 mins 19 December، 2024
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