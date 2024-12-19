حزب الله يُدين بشدّة العدوان الصهيوني الأميركي الجديد على اليمن

دان حزب الله بشدّة العدوان الصهيوني الأميركي الجديد على اليمن، الذي استهدف منشآت مدنية في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية. وقال حزب الله في بيان “إنّ هذا العدوان يشكلّ إمعاناً بالوحشية الصهيونية واستكمالاً للحرب المفتوحة على شعوب أمتنا العربية والإسلامية وخاصة فلسطين ولبنان وسوريا”.

وأشار حزب الله في بيان إلى أن “الاعتداء الصارخ على الأراضي اليمنية جاء نتيجة فشل العدو في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، على كافة جبهات محور المقاومة، وعجزه عن مواجهة الضربات اليمنية الدقيقة التي كشفت هشاشة منظومته الأمنية والعسكرية”.

ودعا حزب الله “شعوب الأمم الحرّة وقوى المقاومة إلى التكاتف والوحدة في مواجهة هذا العدوان المستمر على شعوبنا، وأكد أن “العدو الصهيوني سرطان يهدّد الأمة بأسرها، ولن يوقفه إلا المزيد من الصمود والمقاومة”.

وقال البيان “إنّ حزب الله يُجدّد تضامنه الكامل مع الشعب اليمني الشقيق، ويؤكّد ثقته الراسخة أنّ هذا الشعب المجاهد والأبي سيواصل طريق الصمود والمقاومة مع قيادته الحكيمة الشجاعة لصد العدوان”.

شهداء وجرحى اثر عدوان اسرائيلي على صنعاء والحديدة

وفجر اليوم الخميس، استشهد 9 مواطنين وأصيب 3 آخرون، فجر اليوم الخميس، جراء غارات للعدو الصهيوني على العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة. وأفادت مصادر اعلامية يمنية بارتقاء 7 شهداء إثر غارة إسرائيلية استهدفت ميناء الصليف، وشهيدين وجريح إثر غارتين على منشأة رأس عيسى النفطية.

كما أصيب مواطنين يمنيين إثر 7 غارات للعدو الإسرائيلي على ميناء الحديدة.

وشن كيان العدو الصهيوني، فجر الخميس، سلسلة غارات على العاصمة صنعاء، ومحافظة الحديدة الساحلية غرب البلاد. واستهدف العدوان محطتي كهرباء حزيز وذهبان المركزيتين جنوب وشمال العاصمة صنعاء.

وأوضحت مصادر يمنية أن 4 غارات عدوانية استهدفت محطة كهرباء حزيز جنوب العاصمة، وغارتان استهدفتا محطة كهرباء ذهبان شمال العاصمة. وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد النيران في محطة ذهبان شمال العاصمة، فيما تواصل أعمالها في محطة حزيز جنوب العاصمة.

المصدر: موقع المنار