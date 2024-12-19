وزير خارجية تركيا : لن ننتظر المجتمع الدولي والأمم المتحدة لشطب اسم هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب وسنعترف بالإدارة الجديدة في سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2024 - 14:44

وزير خارجية تركيا : لن ننتظر المجتمع الدولي والأمم المتحدة لشطب اسم هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب وسنعترف بالإدارة الجديدة في سوريا

منذ 22 mins 19 December، 2024
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