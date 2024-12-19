بوتين: المستفيد الأول من الأحداث في سوريا هي “إسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 19 2024 - 14:46

بوتين: المستفيد الأول من الأحداث في سوريا هي “إسرائيل”

منذ 31 mins 19 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة