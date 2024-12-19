الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الدخول إلى مخيم بلاطة شمال الضفة الغربية، وتم إطلاق النار باتجاه المركبات مما يعيق تقديم الخدمات الإنسانية والطبية داخل المخيم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2024 - 13:12

الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الدخول إلى مخيم بلاطة شمال الضفة الغربية، وتم إطلاق النار باتجاه المركبات مما يعيق تقديم الخدمات الإنسانية والطبية داخل المخيم

منذ 42 mins 19 December، 2024
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