عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله محمد البخيتي: القصف الأميركي – “الإسرائيلي” للمرافق المدنية يكشف حقيقة نفاق الغرب – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2024 - 07:00

عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله محمد البخيتي: القصف الأميركي – “الإسرائيلي” للمرافق المدنية يكشف حقيقة نفاق الغرب

منذ 9 mins 19 December، 2024
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