حزب الله ينظم احتفالات تأبينية لعدد من الشهداء في منطقة البقاع

نظم حزب الله احتفالاً تأبينياً لشهداء بلدة تعلبايا حضره حشد من الاهالي والفعاليات وجمهور المقاومة.

النائب ابراهيم الموسوي: متى كان الوقوف مع الحق وإلى جانب الحق يحسب بعدد الشهداء؟

وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور إبراهيم الموسوي “أن تستشهد وأن تموت مرفوع الرأس ومحفوظ الكرامة تلك هي الحياة”. كلام الموسوي جاء في حفل تأبيني نظّمه حزب الله لشهداء بلدة طاريا البقاعية (39 شهيدًا)، أقيم في حسينية بلدة التليلة نظرًا للتدمير الذي لحق بحسينية البلدة جرّاء العدوان الصهيوني المجرم والغاشم.

حضر الحفل لفيف من العلماء وعوائل الشهداء وعضو كتلة التنمية والتحرير النائب غازي زعيتر وفاعليات بلدية واختيارية واجتماعية. وفي كلمته أضاف الموسوي: “كثيرون يتحدثون ويقولون ماذا حققتم بعد هذا الدمار، وسقوط هذا العدد من الشهداء”، نقول لهم: “متى كان الوقوف مع الحق وإلى جانب الحق يحسب بعدد الشهداء”.

وتابع “أن تستشهد وأن تموت مرفوع الرأس ومحفوظ الكرامة تلك هي الحياة، وخير من أن تعيش بذل، وما دون ذلك لا معنى له”.

وختم قائلًا “وفي قراءة لوصايا الشهداء سوف نرى ما لدى هؤلاء من الروحانية والعيش وكم أرواحهم معلقة، ولو عدنا إلى وسائل التواصل سنجد أن الشهيد الأمين العام لحزب الله السيد نصر الله كان محيطًا بكلّ ما نحتاجه في كلّ المواقف والمواقع وفي كلّ الأزمات والمحن سياسية أو عسكرية، وعلى كلّ الصعد ومختلف الأصعدة”.

ونظم حزب الله في القطاع الثالث – الغربي وعوائل شهداء بلدة بوداي حفلا تأبينيا تكريماً للأرواح الطاهرة لأربعين شهيدا” من شهداء البلدة الطاهرة، وتخليداً وإحياء لذكرى أربعينهم العطرة، وذلك في حسينية الوعد الصادق – بوداي.

حضر الحفل عضو كتلة التنمية والتحرير النائب غازي زعيتر وحشد من الأهالي والفاعليات الحزبية والبلدية والاجتماعية، وتخلله كلمة حزب الله لفضيلة الشيخ نبيل أمهز تحدث فيها عن معاني الشهادة واهمية دماء الشهداء في إحياء الأمة وأكد على الإستمرار في مسيرة المقاومة والجهاد وحفظ المقاومة الإسلامية.

وتخلل الحفل مجلس عزاء حسيني للأخ الشيخ أيمن أيوب.

وفي بلدة حدث بعلبك، نظم حزب الله في القطاع الثالث – الغربي وعوائل شهداء البلدة حفلا تأبينيا تكريماً للأرواح الطاهرة لشهداء البلدة، وتخليداً وإحياء لذكرى أربعينهم العطرة، وذلك في حسينية البلدة.

حضر الحفل مسؤول القطاع الثالث في حزب الله الحاج حسن حمية وحشد من الأهالي والفاعليات الحزبية والبلدية والاجتماعية، وتخلله كلمة لإمام البلدة فضيلة الشيخ ماجد صقر جدد فيها العهد والولاء بإسم أهالي البلدة لخيار المقاومة وأن دماء الشهداء هي قربانٌ في سبيل مسيرة الحق والشهادة.

وتخلل الحفل مجلس عزاء حسيني لفضيلة الشيخ حسين السبلاني ولطمية حسينية للأخ محمد موسى المستراح.

المصدر: موقع المنار