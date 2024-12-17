وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار دوت في غلاف غزة بعد تشخيص خاطئ – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2024 - 08:44

وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار دوت في غلاف غزة بعد تشخيص خاطئ

منذ 53 mins 17 December، 2024
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