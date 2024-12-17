ميقاتي التقى وفدا من بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في لبنان وعرض لمشاريع البنك الدولي مع كاريه

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفدا من بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في لبنان برئاسة رئيس هيئة الأركان الجنرال باتريك غوشا. وجرى عرض لآخر المستجدات في لبنان والمنطقة.

وشارك في اللقاء مستشارا رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.

البنك الدولي

واستقبل رئيس الحكومة،في حضور نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، المدير الأقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه ، وتناول البحث المشاريع التي يتم العمل عليها في لبنان .

وزراء

واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية والامين العام للهيئة العليا للاغاثة العميد بسام نابلسي.

كما اجتمع مع وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي وعرض معه اوضاع وشؤون وزارة التربية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام