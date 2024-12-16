السيسي و عبدالله الثاني يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود الدولية للوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة، وحماية المدنيين و ضرورة ضمان نجاح وقف إطلاق النار في لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2024 - 17:24

السيسي و عبدالله الثاني يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود الدولية للوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة، وحماية المدنيين و ضرورة ضمان نجاح وقف إطلاق النار في لبنان

منذ 51 mins 16 December، 2024
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