الرئيس بري: الأجواء إيجابية وإن شاء الله في رئيس بجلسة 9 كانون الثاني

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في تصريح له الاثنين إن “الاجواء ايجابية وإن شاء الله في رئيس بجلسة 9 كانون الثاني/يناير 2025”.

كلام الرئيس بري جاء في تصريح مقتضب له الاثنين بعيد استقباله رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسو تاكيس والوفد المرافق، في حضور سفيرة اليونان لدى لبنان ديسبينا كوكولوبولو والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان، حيث تم عرض لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين اللقاء تخلله تبادل للهدايا التذكارية.

من جهة ثانية، استقبل الرئيس بري وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي والوفد المرافق، في حضور سفير قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد آلرحمن آل ثاني والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل حيث تناول اللقاء المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وقطر .

وفي سياق آخر، استقبل الرئيس بري النائب نعمة فرام، حيث تم عرض للمستجدات السياسية لاسيما الملف الرئاسي وشؤونا تشريعية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام