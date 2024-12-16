وزير الحرب الإسرائيلي “يسرائيل كاتس”: ستكون هناك أغلبية كبيرة في الحكومة تؤيد صفقة التبادل مع حماس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2024 - 15:24

وزير الحرب الإسرائيلي “يسرائيل كاتس”: ستكون هناك أغلبية كبيرة في الحكومة تؤيد صفقة التبادل مع حماس

منذ 2 ساعة 16 December، 2024
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