فلسطين المحتلة: الاحتلال يواصل نسف المباني السكنية بمخيم جباليا شمال قطاع غزة. – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2024 - 00:06

فلسطين المحتلة: الاحتلال يواصل نسف المباني السكنية بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

منذ 1 ساعة 15 December، 2024
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