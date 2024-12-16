الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة: الاحتلال يلاحق النازحين من مدرسة إلى أخرى بالقصف والقتل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2024 - 00:06

الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة: الاحتلال يلاحق النازحين من مدرسة إلى أخرى بالقصف والقتل

منذ 1 ساعة 15 December، 2024
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