“يائير لابيد”: لا يوجد أي سبب أمني أو سياسي لذهاب لصفقة الأسرى على مراحل، يجب إعادة الجميع في صفقة تبادل شاملة مرة واحدة دون إضاعة الوقت. – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 15 2024 - 22:32

“يائير لابيد”: لا يوجد أي سبب أمني أو سياسي لذهاب لصفقة الأسرى على مراحل، يجب إعادة الجميع في صفقة تبادل شاملة مرة واحدة دون إضاعة الوقت.

منذ 2 ساعة 15 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة