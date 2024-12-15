الضاحية الجنوبية تستعيد عافيتها.. ازحام وحركة مواطنين

تعود الضاحية الجنوبية لبيروت تدريجياً إلى سابق عهدها من النشاط الإقتصادي والاجتماعي، بالتزامن مع انطلاق قطار ازالة ركام العدوان، وترميم المنازل، بجهود حزب الله والجهات المعنية، من بلديات وجمعيات ومتطوعين.

واحتضنت الضاحية الجنوبية سكانها، بعد غياب قسري فرضه العدوان الإسرائيلي على لبنان، وما رافقه من تدمير للمنازل والمؤسسات، ومجازر استهدفت المدنيين في مختلف المناطق.

ويقوم الاهالي بتنظيف منازلهم واصلاح الاضرار، وإزالة الحجارة المتراكمة، في حين يقوم عشرات المتطوعين بإزالة الزجاج المتناثر في الطرقات وإزالة الركام، بما توفر لهم من معدات.

المصدر: موقع المنار