بايدن لرئيس الوزراء الكوري الجنوبي: تحالف سيول وواشنطن “ركيزة للسلام” في آسيا

قال الرئيس الأميركي جو بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية والقائم بأعمال الرئيس هان داك-سو مساء امس إن التحالف بين سيول وواشنطن “سيبقى ركيزة السلام والازدهار” في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقالت وكالة “فرانس برس ” انه خلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان منذ تولي الأخير مهام منصبه خلفا للرئيس يون سوك يول الذي عزله البرلمان السبت، أعرب الرئيس الأميركي عن “تقديره لصمود الديموقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا”، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان.

وأضاف: “تطرق المسؤولان إلى التقدم الكبير جدا الذي انجز في السنوات الأخيرة لتعزيز التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وأعرب الرئيس بايدن عن ثقته من أن التحالف سيبقى ركيزة السلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ خلال تولي هان الرئاسة بالوكالة”.

المصدر: فرانس برس