“القناة 12” نقلاً عن مصادر مقربة من نتنياهو: رئيس الوزراء أكثر تصميماً من أي وقت مضى على التوصل إلى اتفاق بشأن غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2024 - 23:16

“القناة 12” نقلاً عن مصادر مقربة من نتنياهو: رئيس الوزراء أكثر تصميماً من أي وقت مضى على التوصل إلى اتفاق بشأن غزة

منذ 40 mins 14 December، 2024
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