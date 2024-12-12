وزير النقل في الحكومة الانتقالية: سيتم خلال الساعات المقبلة فتح الأجواء السورية أمام حركة عبور الطيران – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2024 - 21:32

وزير النقل في الحكومة الانتقالية: سيتم خلال الساعات المقبلة فتح الأجواء السورية أمام حركة عبور الطيران

منذ 1 ساعة 12 December، 2024
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