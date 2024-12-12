القناة 12 العبرية: نواب بالليكود يبعثون رسالة “لنتنياهو” يحثونه فيها على إبرام صفقة لإعادة الأسرى – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2024 - 21:32

القناة 12 العبرية: نواب بالليكود يبعثون رسالة “لنتنياهو” يحثونه فيها على إبرام صفقة لإعادة الأسرى

منذ 1 ساعة 12 December، 2024
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