مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الخميس في 12-12-2024

كلُّ العربدةِ الصهيونيةِ في المنطقة، برَّرَها مستشارُ الامنِ القومي لواشنطن من على منبرِ سفارةِ بلادِه في القدسِ المحتلة، وعلى قياسِ الرغبةِ الصهيونيةِ كانت المواقفُ الاميركية.

الى اتفاقٍ لوقفِ اطلاقِ النارِ تسيرُ المفاوضاتُ حولَ غزةَ بحسَبِ سوليفان، لانَ تحريرَ الرهائنِ الاسرائيليين في القطاعِ اولويةُ بلادِه. امّا العدوانيةُ الصهيونيةُ في سوريا فهي مؤقتةٌ ودفاعٌ عن النفسِ بحسَبِ مسؤولِ الامنِ القومي الاميركي، والوضعُ هناكَ يحملُ مجموعةً من المخاطرِ بما فيها احتماليةُ تقسيمِ الدولة.. وللعلمِ فانَ اولَ من تحدثَ عن التقسيمِ في سوريا هو وزيرُ الحربِ الصهيونيُ يسرائيل كاتس الذي المحَ الى مصلحةِ كيانِه بذلك.

وكذلك الحالُ في لبنان، فكلُّ الخروقاتِ الصهيونيةِ لم يَرَها سوليفان ، ولا العدوانيةُ التي توقعُ كلَّ يومٍ المزيدَ من الشهداءِ المدنيين، فاعلنَ من القدسِ المحتلةِ عن بدءِ تل ابيب بتطبيقِ وقفِ اطلاقِ النارِ معَ لبنانَ كما قال.

امّا رئيسُ الحكومةِ اللبنانيةِ نجيب ميقاتي فقد قالَ بانَ الغدرَ الصهيونيَ الموصوفَ باغتيالِ لبنانيينَ اليومَ في الخيام – معَ دخولِ الجيشِ اللبناني اليها – يخالفُ كلَّ التعهداتِ التي قدَّمتها الجهاتُ التي رعَت اتفاقَ وقفِ النار، وهي الولاياتُ المتحدةُ الأميركيةُ وفرنسا، والمطلوبُ منهما تقديمُ موقفٍ واضحٍ مما حصلَ ولجمُ العدوانِ الإسرائيلي ومنعُ تكرارِه كما قال.

ورغمَ تلكَ العدوانيةِ تقدمت وحداتُ الجيشِ اللبناني الى عمومِ الخيام، مع الطلبِ من الاهالي التريثَ حتى انهاءِ الكشفِ الهندسي، فيما افادت مصادرُ ميدانيةٌ عن انسحاباتٍ صهيونيةٍ ايضاً من بلدة طلوسة وبعضِ احياءِ مركبا.

في المشهدِ السوريِ المُرَكَّبِ والمُرْبَكِ حضورٌ تركيٌ على مستوى وزيرِ الخارجيةِ ومديرِ المخابراتِ الى دمشق، واعلانٌ للادارةِ السياسيةِ في الحكمِ السوريِ الجديدِ عن نيةِ تعليقِ العملِ بالدستورِ الحالي حتى تعديلِه، وتعليقِ عملِ البرلمان، فيما علقت معارضاتٌ سوريةٌ اخرى على ما سمَّتها احاديةَ خطوةِ ابو محمد الجولاني وجماعاتِه المسلحة بعيداً عن وحدةِ الطيفِ السوري – كما قالوا.

المصدر: لبنان