سرايا القدس – كتيبة جنين: تمكن مقاتلونا في سرية قباطية من تفجير عبوة ناسفة معدة مسبقًا بآلية عسكرية في محور جنزور وإمطار قوة المساندة الصهيونية بزخات كثيفة من الرصاص – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 12 2024 - 07:34

سرايا القدس – كتيبة جنين: تمكن مقاتلونا في سرية قباطية من تفجير عبوة ناسفة معدة مسبقًا بآلية عسكرية في محور جنزور وإمطار قوة المساندة الصهيونية بزخات كثيفة من الرصاص

منذ 1 ساعة 12 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة