عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 12 كانون الأول/ديسمبر 2024

العناوين

الأخبار:

– لبنان يفعّل ورشة البلوكات النفطية من دون منّة توتال

– بدء انسحاب بطيء لجيش العدو بإشراف أميركي

– باسيل: لمرشح يرضي القوات وحزب الله

– سورية… “إسرائيل” تبدأ مخطط التهجير

البناء :

– الأمم المتحدة تقرّ بغالبية جمعيتها العامة وقفاً فورياً دائماً لإطلاق النار في غزّة

– انسحاب الاحتلال من الخيام ومحيطها وانتشار الجيش اللبناني يمهّد لعودة السكان

– “القومي” يدعو للتمسك بوحدة النسيج الاجتماعي في سورية لمواجهة أطماع الاحتلال

اللواء :

– الحدث السوري يثبِّت قرار انتخاب الرئيس في 9 ك2

– 8 مرشحين يتحركون.. وقائد المنطقة الوسطى عند عون.. واكتظاظ ضاغط عند المصنع

الديار:

– الرئيس المنتظر: هل تُحسم التسوية قريباً؟

– اردوغان ينتظر ثمن ما في سورية: هل تكون حلب الجائزة؟

الجمهورية:

– واشنطن وباريس: لانتخاب عاجل

– الخماسية تلاقي بري

النهار:

– بري و”الخماسية”: 9 كانون الثاني للانتخاب… الجيش يدخل الخيام إيذاناً ببدء انتشاره الواسع

الاسرار

البناء:

– قالت مصادر أمنية على صلة بعمل اللجنة الخماسية التي تشرف على تطبيق وقف إطلاق النار بين المقاومة وجيش الاحتلال إن بدء جدول انسحاب الاحتلال من مدينة الخيام وانتشار الجيش اللبناني فيها يمنح تطبيق الاتفاق مصداقية أعلى لخصوصيّة المدينة وموقعها الجغرافي على حدود إصبع الجليل من عدة نقاط وانطلاقًا من حجم المعارك التي دارت حولها وداخلها.

– قالت مصادر دبلوماسية إنّ الكلام العلني للإمام الخامنئي عن دور تركيا في التطورات السورية الأخيرة وربط هذا الدور بوجود مخطّط أميركي “إسرائيلي” ولو أنه تفادى التسمية وتحدّث عن دولة جارة لسورية معلوم أنها تركيا يعني أنّ أزمة كبرى بانتظار العلاقة التركية الإيرانية، ومثلها على الأرجح العلاقة الروسية التركية، بعد الكلام الصادر عن المفكر الكسندر دوغين المقرّب من الكرملين الذي يتحدّث عن خيانة تركيا للعلاقة بروسيا وقوله إنها لن تمرّ دون حساب.

اللواء:

– حسب معلومات لدى المعنيِّين، فإن تعثرًا ماليًا، ربما أصاب مشروع المساعدات المخصَّصة للذين تعرضت منازلهم للأضرار أو حتّى الذين فقدوا بيوتهم ومحلاتهم وممتلكاتهم.

– كشف مصدر “صيرفي” عن أن المبلغ الذي دخل إلى الأسواق اللبنانية من الدولارات المزوَّرة، لا يقل عن 6 ملايين دولار.

– حسب معلومات متوافرة من مصادر ثقة أن لدى “الثنائي الشيعي” 3 مرشحين ضمن سياق أولويات، بينهم مدني وعسكريان.

الجمهورية:

– وصف ديبلوماسي عربي عريق السنة الجديدة بأنّها سنة انتخاب رئيس وتشكيل حكومة وورشة إصلاحات وإعادة إعمار واستثمار.

– لم تنجح كلّ محاولات التقريب بين حزبَين كبيرَين لا حول الاستحقاقات الداهمة ولا حول مستقبل العلاقة بينهما، لانّ كلًا منهما يكمن للآخر بغية تقليص نفوذه ضمن البيئة الواحدة التي ينتميان إليها.

– بدأت تتكشف بعض أسرار أكبر مفاجأة أدّت إلى تحوّل إستراتيجي وتاريخي في دولة مجاورة.

النهار:

– يتداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مواقف للرئيس ميشال عون بعد عودته من زيارة سورية وتأكيده نقلًا عن بشار الاسد بأن لا معتقلين في سورية وتبنيه هذا الموقف آنذاك.

– أسفت فاعليات طرابلسية للشائعات التي تردّدت عن رغبة أهالي المدينة للانضمام إلى الثورة السورية والتنسيق مع الفصائل المسلحة لمجرد احتفالهم ابتهاجًا بسقوط نظام حزب البعث الذي عانوا من ظلمه طويلًا.

نداء الوطن:

– تبين داخل ثكنات الجيش السوري وجود عدد كبير من الحصص الغذائية التي كانت ترسلها الأمم المتحدة كمساعدات للسوريين النازحين داخل البلاد.

– عمد مسؤول عربي رفيع في إحدى الدول العربية الفاعلة إلى تأخير استقباله لرئيس دولة أوروبية قرابة ساعة ونصف الساعة، ما أثار امتعاض الرئيس الضيف، لكنّه كتم غيظه بسبب الصفقات التي وقعتها شركات بلاده مع شركات تلك الدولة العربية.

المصدر: صحف