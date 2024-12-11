بلدية الخيام: على المواطنين التقيد بالتعليمات.. وما العودة إلا صبر أيام

تمنت بلدية الخيام في بيان لها الاربعاء على “المواطنين التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية والعسكرية وبيانات قيادة الجيش اللبناني”.

ولفت البيان الى انه “بعد المتابعة مع الجهات المختصة والجيش اللبناني، علمت البلدية أن وحدات الجيش تمركزت في 5 مواقع حول مدينة الخيام، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان- اليونيفيل”، وتابع “سيُستكمل الانتشار في المرحلة المقبلة والأهم ستُجري الوحدات المختصة مسحاً هندسياً شاملاً بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة”، واصاف “قيادة الجيش تدعو المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار”.

وقال البيان “نقدّر اندفاعكم ولهفتكم للعودة الى أرض خيامنا الغالية.. ولكن علينا توخي الحذر والحفاظ على سلامة الأرواح”، وتابع “ما العودة إلا صبر أيام، في انتظار الانسحاب الكامل لجيش العدو وصدور بيانات قيادة الجيش التي تحدد موعد العودة بسلام الى الخيام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام