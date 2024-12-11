ميقاتي: لالزام “إسرائيل” بتطبيق القرار 1701 ووقفها خرق وقف إطلاق النار

اعتبر رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي أن “تمركز وحدات الجيش في منطقتي الخيام ومرجعيون اليوم يمثل خطوة أساسية لتعزيز انتشار الجيش في الجنوب تنفيذا لقرار وقف إطلاق النار”، وقال “نحن نحيي جهود الجيش في هذه المهمة الجديدة التي يقوم بها ومتابعة قيادته الحثيثة لكل ما من شأنه إرساء الاستقرار في الجنوب”.

وأشار ميقاتي في حديث له الاربعاء الى ان “المطلوب من لجنة الإشراف الخماسية العمل لوقف الخروق الإسرائيلية لوقف إطلاق النار والتي أدت اليوم إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى”، وتابع “كذلك المطلوب العمل على انسحاب إسرائيل الكامل من كل المناطق التي تحتلها والتزامها الفعلي تطبيق مستلزمات ما نص عليه قرار مجلس الأمن الرقم 1701”.

‎

من جهة ثانية، اتصل ميقاتي بالرئيس الجديد للمجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الذي باشر مهامه الشهر الحالي، وهنأه على مهامه الجديدة، وتم البحث في سبل تفعيل التعاون بين لبنان والاتحاد الأوروبي والدور الأوروبي في إرساء الهدوء والاستقرار في المنطقة.

‎

كما تلقى ميقاتي اتصالا من ‏وزير خارجية جمهورية النمسا ألكسندر شالنبرج تم خلاله عرض الوضع في لبنان وبشكل خاص في الجنوب.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام