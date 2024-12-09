غزة | مقتل ثلاثة جنود صهاينة في عملية نوعية للمقاومة في جباليا… واستمرار العدوان لليوم الـ 430 على التوالي

مع دخول اليوم الـ430 للعدوان على غزة، أعلنت المقاومة الفلسطينية في القطاع عن عملية نوعية في الشمال الذي يرزح تحت حصار وقصف اسرائيلي وحشي منذ 66 يوماً. إذاً ومن رحم الحصار والمعاناة وكل الحشد العسكري للاحتلال، نجحت المقاومة في توجيه ضربة مؤلمة للعدو من مخيم جباليا، أدّت إلى مقتل ثلاثة جنود (أقرّ العدو بالحصيلة)، وإصابة 18 آخرين.

#عاجل | هبوط مروحيات تابعة للاحتلال في جباليا شمال قطاع غزة لإجلاء جنود مصابين عقب حدث صعب. pic.twitter.com/bVSDhq1jFR — بلال نزار ريان (@BelalNezar) December 9, 2024

وفي التفاصيل، أوضح موقع “لبنون شيتح إيش” العبري، أنّ “حدثًا صعبًا جدًا في جباليا أوقع جنود الاحتلال بين قتلى وجرحى عقب إطلاق المقاومة نيران تجاه مركبة تقل جنودًا من الجيش الإسرائيلي: ما الذي حدث؟

عند وصول شاحنة للاحتلال محملة بالمتفجرات لاستخدامها في التفجير ونسف المنازل السكنية في المخيم وهو ما يقوم به العدو بشكل يومي تقريباً منذ أسابيع، خرج أحد المقاومين من الجانب وأطلق قذيفة مضادة للدروع على الشاحنة، ونتيجة لذلك انفجرت المواد المتفجرة داخلها، ما أدّى إلى مقتل 3 جنود على الفور وإصابة 18 جندياً بجراح متفاوتة.

وفي الاطار، أكد اعلام العدو، أنّ مروحيات الإخلاء هبطت أكثر من مرة في شمال القطاع لإجلاء الجنود. وقال موقع حدشوت حموت العبري إنّ “حدثًا أمنيًا صعبًا جدا في جباليا شمال غزة، حيث استهدف المقاومون شاحنة تقل جنود بقذيفة مضادة، وشرعت مروحيات الوحدة 669 بعمليات إجلاء من المكان”.

الإبادة

في المقلب الآخر، يواصل العدو ارتكاب جرائمه في القطاع، مستهدفاً المستشفى الإندونيسي شمالاً بالقذائف المدفعية، مما أدى إلى إصابة 6 مرضى، كما كثف عمليات نسف المباني السكنية في رفح جنوبي القطاع.

في السياق، أفادت وزارة الصحة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 50 شهيدا و84 إصابة خلال الـ (24 ساعة الماضية)، مؤكدة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44,758 شهيدا و106,134 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر عام 2023.

في التفاصيل، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة ظهر اليوم الاثنين بعدما قصفت طائراتها الحربية مدرسة ابوحسين في مخيم جباليا التي تؤوي نازحين.

كما قصفت مجموعة مواطنين محيط مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا ما أدى إلى شهداء وجرحى. هذا وارتقى 4 شهداء إثر قصف إسرائيلي قرب مفترق الحلبي في جباليا البلد شمالاً.

#عاجل | طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات عنيفة في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/pUNwYURVTm — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) December 9, 2024

وأصيب طفل جراء استهداف مدفعية الاحتلال منزلا لعائلة أبو جلمبو في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

كذلك، استشهد مواطن إثر قصف معادي على خربة العدس شمالي مدينة رفح جنوبي القطاع. يأتي ذلك في وقت انتشل فيه جثمان شهيد إثر قصف استهدف مجموعة من المواطنين شرقي المدينة. كما نفذ طيران الاحتلال غارات عنيفة على حي الجنينة شرق مدينة رفح.

إضافة إلى ذلك، شنّت طائرات الاحتلال غارة في محيط شارع الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات وسط القطاع، ونفذت عمليات نسف جديدة في مخيم جباليا شمالاً.

فيما ارتقى الليلة الماضية 10 شهداء غالبيتهم من النساء والأطفال، جراء قصف الاحتلال منزلاً بجانب المقبرة القديمة في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

من جهتها، قالت الأونروا إنه “مع استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة تزداد أعداد الضحايا المدنيين وتتحول المنازل والبنية التحتية إلى أنقاض والتكلفة البشرية لهذه الحرب لا تطاق”.

ولليوم الـ 66 توالياً، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة. وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 48 تعطيل عمل الدفاع المدني قسراً في مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان.

المصدر: مواقع إخبارية