فلسطين المحتلة: الاحتلال ينفذ غارة عنيفة على مدينة دير البلح. – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2024 - 08:22

فلسطين المحتلة: الاحتلال ينفذ غارة عنيفة على مدينة دير البلح.

منذ 2 ساعة 9 December، 2024
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