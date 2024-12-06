قرار أردني بإغلاق الحدود مع سوريا

أعلن وزير الداخلية الاردني مازن الفراية الجمعة “إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري وذلك بسبب الظروف الأمنية المحيطة في الجنوب السوري”.

وقال الفراية “بموجب القرار، فإنه سيتم السماح للأردنيين والشاحنات الأردنية بالعودة إلى أراضي المملكة، فيما ستمنع حركة المرور للمغادرين إلى الأراضي السورية”.

واكد الفراية ان “الأردن يتابع التطورات الجارية في سوريا، بينما تستمر القوات المسلحة بتأمين الحدود”.

وقد أفادت مصادر أردنية ان “منطقة معبر جابر الحدودي مع سوريا شهدت حركة عودة نشطة من الجانب السوري إلى اراضي المملكة”.

المصدر: وكالة عمون الاردنية