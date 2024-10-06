حركة حماس: قصف الاحتلال مسجد يؤوي نازحين بدير البلح والمجازر في شمال غزة جرائم حرب صهيونية بغطاء أمريكي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2024 - 08:44

حركة حماس: قصف الاحتلال مسجد يؤوي نازحين بدير البلح والمجازر في شمال غزة جرائم حرب صهيونية بغطاء أمريكي

منذ 1 ساعة 6 October، 2024
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