مجاهدو المقاومة الإسلامية قصفوا عند الساعة 16:50 من يوم السبت شركة أتا للصناعات العسكرية قرب سخنين بصلية صاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2024 - 18:46

مجاهدو المقاومة الإسلامية قصفوا عند الساعة 16:50 من يوم السبت شركة أتا للصناعات العسكرية قرب سخنين بصلية صاروخية

منذ 36 mins 5 October، 2024
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