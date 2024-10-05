المقاومة الاسلامية في العراق: استهدفنا 3 اهداف حيوية شمال فلسطين المحتلة بواسطة الطائرات المسيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2024 - 18:46

المقاومة الاسلامية في العراق: استهدفنا 3 اهداف حيوية شمال فلسطين المحتلة بواسطة الطائرات المسيرة

منذ 46 mins 5 October، 2024
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