غارة لطيران العدو الاسرائيلي استهدفت محيط منطقة المصنع الحدودية بين لبنان وسوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2024 - 03:12

غارة لطيران العدو الاسرائيلي استهدفت محيط منطقة المصنع الحدودية بين لبنان وسوريا

منذ 29 mins 5 October، 2024
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