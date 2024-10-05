تقرير لجنة الطوارئ: 153 غارة في 24 ساعة وتوزيع آلاف الفرش وصناديق المياه

وزع منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين التقرير الرقم 10 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن جاء فيه:

“- خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 153 غارة جوية ليصل العدد الإجمالي إلى 8967 إعتداء.

– تم تسجيل 37 شهيداً و151 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 2011 شهيداً و9535 جريحاً.

– لتاريخه تم فتح 931 مركزاً لاستقبال النازحين منها 711 مركزاً وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية.

– لتاريخه تم تسجيل 172100 نازح في مراكز الايواء الواردة في اللوائح الصادرة عن غرفة العمليات الوطنية.

– وزعت الهيئة العليا للإغاثة 18739 فراش وبطانية على النازحين في مراكز الايواء في مختلف المحافظات إضافة إلى 2464 صندوق مياه للشرب في بيروت بالتعاون مع شركة صنين.

– تقوم كافة الأجهزة الامنية بحفظ الامن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود.

– من تاريخ 23 أيلول سجّل الامن العام عبور 284408 مواطن سوري و 90213 لبنانياً إلى الأراضي السورية.

– خصصت إيطاليا هبة بقيمة 17 مليون يورو لدعم السكان المدنيين المتضررين من الازمة الإنسانية المستمرة في لبنان.

-أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم 30 مليون يورو من المساعدات الإنسانية للبنان”.

المصدر: تقرير لجنة الطوارئ